Режиссёр фильма о Черенкове рассказал о большой роли Бородюка в работе над кино

Народный футболист» Николай Акелькин, режиссёр фильма «Федя. Народный футболист», высказался о роли тренера Александра Бородюка в работе над фильмом.

— Александр Генрихович возглавлял тренерский штаб съёмочной группы, помогал в отборе футболистов. Он также следил за тем, чтобы всё было «натурально» и футбол был похож на тот, в который играли в 80-х и 70-х годах. Кроме того, у нас в штабе работал Андрей Черниговский, тренер по футболу, который отвечал за разработку схем футбольных, которые затем игроки воплощали. Мы также привлекли тренера по физической подготовке, потому что съёмки длились 30 дней по 12 часов, что для футболистов несвойственно. Всё-таки у них и тренировки, и матчи по времени ограничены и больше на интенсивность, чем на длительность. Степан Акелькин, мой брат, тренер по физподготовке, работает с олимпийской сборной по пляжному волейболу женской, помогал нам, чтобы ребята могли выдержать этот график. В том числе и ребята-актёры.

Мы ему отдали четырёх наших главных героев, и за несколько месяцев он сделал из них атлетов. У нас есть фотографии «до и после». Я спрошу разрешения у нашего «Бубнова» (актёра Александра Новикова. – Прим. «Чемпионата»), он просто яркий пример: до съёмок такое не очень спортивное тело, а после это вполне себе такой мощный атлет. И он, кстати, продолжает заниматься. Ему понравилось, раскачался.

– Какая роль была у Бородюка?

– Во-первых, он участвовал как консультант, много рассказывал о футболе того времени, об особенностях, как вели себя в раздевалке, о взаимоотношениях с тренерами. Он прекрасно знал и Бескова, и Лобановского, даже подсказал актёру какие-то особенности жестов Лобановского, и тот хорошо это всё перенёс. То есть он выступал как консультант, футбольный тренер и футбольный эксперт. Мы подбирали игроков, а он отсматривал, кто в какой физической форме, техническое оснащение, совместимость в команде, вплоть до этого. Потому что 30 дней нон-стопом по 12 часов работы, где 20 с лишним мужиков, – это тоже такая взрывоопасная комбинация. По составу он определял, где человек может лучше справиться: условно, этот может подать диагональ, тот хорошо накоротке играет, у этого скорость высокая, поэтому он нам нужен вот здесь, а тот хорошо замыкает головой. И всё это мы очень щепетильно разбирали.

В начале пути у нас была иллюзия, что мы наберём актеров, которые хорошо играют в футбол. Александр Генрихович проводил отбор, и, когда мы посмотрели около 60 актёров за несколько дней, он подошёл и на ухо шепнул мне: «Ну вот эти двое могут посидеть на скамейке запасных». И мы поняли, что нам этот финт не удался и необходимо собирать команду профессиональных футболистов, ребят, которые поиграли. Уже закончили, но хотя бы поиграли на хорошем уровне, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.

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