Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сокол — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-хавбек «Барселоны» назвал самого умного футболиста, с которым играл

Экс-хавбек «Барселоны» назвал самого умного футболиста, с которым играл
Комментарии

Ивуарийский полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Франк Кессье рассказал, кого он считает самым умным футболистом.

«Самый умный футболист, с которым я когда-либо играл? Усман Дембеле», — приводит слова Кессье Barca Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Кессье играл вместе с Дембеле в сезоне-2022/2023 в «Барселоне». Тогда сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании. На счету Усмана Дембеле в том сезоне было восемь голов и девять результативных передач в 35 матчах.

В текущем сезоне Кессье сыграл 10 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Дембеле, в свою очередь, сыграл в восьми матчах и отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Материалы по теме
У «Барселоны» требуют € 10 млн за переход Дембеле в «ПСЖ» — Mundo Deportivo

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android