Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 октября

Сегодня, 15 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 15 октября:

21:45 мск. Польша — Хорватия;

21:45 мск. Шотландия — Португалия;

21:45 мск. Испания — Сербия;

21:45 мск. Швейцария — Дания;

21:45 мск. Беларусь — Люксембург;

21:45 мск. Косово — Кипр;

21:45 мск. Литва — Румыния;

21:45 мск. Северная Ирландия — Болгария.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).