Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 октября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 октября
Комментарии

Сегодня, 15 октября, в 4-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоятся восемь матчей. Представляем вашему вниманию полное расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 15 октября:

21:45 мск. Польша — Хорватия;

21:45 мск. Шотландия — Португалия;

21:45 мск. Испания — Сербия;

21:45 мск. Швейцария — Дания;

21:45 мск. Беларусь — Люксембург;

21:45 мск. Косово — Кипр;

21:45 мск. Литва — Румыния;

21:45 мск. Северная Ирландия — Болгария.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша «Фурия Роха» обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

Материалы по теме
Топ-матчи вторника: Шотландия — Португалия и Испания — Сербия в футболе, НХЛ, КХЛ и теннис
Топ-матчи вторника: Шотландия — Португалия и Испания — Сербия в футболе, НХЛ, КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android