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Расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России

Расписание матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 15 октября, пройдут матчи 1/16 финала Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 15 октября:

17:00 мск. «Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад);

17:00 мск. «Уфа» – «Шинник» (Ярославль);

19:30 мск. «Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург).

Календарь матчей Кубка России
Турнирная таблица группового этапа Кубка России

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.

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