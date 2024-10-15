Испания — Сербия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Испании и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордова, Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.

После трёх сыгранных туров Испании возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Фурия Роха» набрала семь очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Также в этой группе выступают Дания (6) и Швейцария (0).