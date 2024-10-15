Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Сербия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Сербия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 октября, состоится матч 4-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встретятся сборные Испании и Сербии. Команды будут играть на стадионе «Нуэво Арканхель» (Кордова, Испания). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефанским (Польша). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч 1-го тура между этими командами, который состоялся в сентябре, завершился вничью со счётом 0:0.

После трёх сыгранных туров Испании возглавляет турнирную таблицу группы 4 Лиги А. «Фурия Роха» набрала семь очков. Сборная Сербии располагается на третьей строчке, имея в своём активе четыре очка. Также в этой группе выступают Дания (6) и Швейцария (0).

Материалы по теме
Испания — Сербия. Без Ямаля тоже можно жить
Испания — Сербия. Без Ямаля тоже можно жить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android