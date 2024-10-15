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Жуков: дефицит времени у Зайнутдинова в «Бешикташе» сказывается на сборной Казахстана

Жуков: дефицит времени у Зайнутдинова в «Бешикташе» сказывается на сборной Казахстана
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Футболист сборной Казахстана и китайского клуба «Цанчжоу» Георгий Жуков высказался об игроке турецкого «Бешикташа» Бактиёре Зайнутдинове.

«Дефицит времени у Зайнутдинова в «Бешикташе» тоже сказывается на сборной Казахстана. Каждый футболист лучше себя показывает, если постоянно находится в игровом ритме. В сборной Казахстана мало футболистов, которые играют за границей. Отсутствие практики влияет на форму Зайнутдинова. А он является ключевым футболистом для своей национальной команды, от которого многое зависит на поле», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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