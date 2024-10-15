«Бока Хуниорс» объявил о назначении Фернандо Гаго на пост главного тренера

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фернандо Гаго официально стал главным тренером аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

«Добро пожаловать домой, Фернандо», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Фернандо Гаго завершил спортивную карьеру в 2020 году. За всё время он провёл 366 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 29 результативными передачами. Последним местом работы Гаго была мексиканская «Гвадалахара».

В составе «Реала» он стал двукратным чемпионом Испании (сезоны-2006/2007 и 2008/2009), а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании в 2008 году.