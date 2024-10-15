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Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» рассказал о поисках дублёра на роль Черенкова

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» рассказал о поисках дублёра на роль Черенкова
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Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин рассказал о поисках дублёра на роль Фёдора Черенкова.

– Для обычного зрителя достаточно будет красоты футбола: впечатляющих кадров, динамики самой игры. А те, кто немножко понимает в этом виде, отметят, надеюсь, что и ноги у нас настоящие – «футбольные» накачанные, и мяч принимают, обрабатывают правильно, передачи отдают технично. Мы даже ради этого заморочились с технологией дипфейка, то есть заменой лиц у главных героев, ну в основном у Черенкова.

— Кто был его дублёром?
— Роман Воробьёв – питерский игрок, он и в сборную России привлекался, и на высшем уровне поиграл: в «Сатурне», «Крыльях», «Оренбурге». И сразу чувствуется, что человек обученный, и определённые сложные моменты футбольные выполнял Роман. И мы уже с помощью наших специалистов по компьютерной графике меняли лицо. Воробьёв и по характеру очень похож на Черенкова, потому что я ни разу не слышал, чтобы он был чем-то недоволен или заскулил, что очень много надо делать. Такой же скромный: вышел, выполнил всё и тут же ушел восстанавливаться. Даже вот эта пластика, она от его внутреннего состояния, вполне себе подходила на эту роль, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

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