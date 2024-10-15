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Защитник «Челси» Чилуэлл может перейти в «Наполи» — The Sun

Защитник «Челси» Чилуэлл может перейти в «Наполи» — The Sun
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Футболист лондонского «Челси» Бенджамин Чилуэлл может продолжить карьеру в итальянском «Наполи», сообщает британское онлайн-издание The Sun.

По информации источника, Чилуэлл может присоединиться к «Наполи» на правах аренды до конца сезона-2024/2025. Кроме того, интерес к Бенджамину проявляют «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Ипсвич». Ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска больше не рассчитывает на Чилуэлла.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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