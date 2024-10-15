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Новичок «Зенита» Лусиано: моя цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ

Новичок «Зенита» Лусиано: моя цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ
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Новичок «Зенита» Лусиано Гонду заявил, что ему всегда хочется забивать — он получает от этого большое удовольствие. Аргентинский форвард заявил, что поставил перед собой цель стать лучшим бомбардиром текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Мне как нападающему всегда хочется забивать. Не буду скрывать, что получаю от этого большое удовольствие. Сколько хочу забить в РПЛ? Точное количество мячей не назову. Но я поставил себе цель — стать лучшим бомбардиром РПЛ», — приводит слова Лусиано Гонду «Спорт-экспресс».

Напомним, Лусиано Гонду забил четыре гола в пяти матчах Российской Премьер-Лиги. Аргентинец присоединился к «Зениту» летом 2024 года.

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