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Даниэль Мальдини поделился эмоциями от дебюта за сборную Италии

Даниэль Мальдини поделился эмоциями от дебюта за сборную Италии
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Атакующий полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини поделился эмоциями от своего дебюта в сборной Италии. Футболист появился на поле на 73-й минуте матча 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА с Израилем (4:1).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 1
Израиль
1:0 Ретеги – 41'     2:0 Ди Лоренцо – 54'     2:1 Абу Фани – 66'     3:1 Фраттези – 72'     4:1 Ди Лоренцо – 79'    

«Это были сильные эмоции, позитивные. Я очень рад, что вышел на поле и что матч прошёл хорошо. До их гола мы полностью контролировали ход матча, а потом нам удалось сохранить свою игру, и это было видно. Я надеюсь привнести немного качества, даже если его уже слишком много, я постараюсь помочь, насколько могу. Я счастлив, что мои родители приехали сюда, мы обсудим всё, когда я вернусь домой», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.

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