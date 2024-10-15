Даниэль Мальдини поделился эмоциями от дебюта за сборную Италии

Атакующий полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини поделился эмоциями от своего дебюта в сборной Италии. Футболист появился на поле на 73-й минуте матча 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА с Израилем (4:1).

«Это были сильные эмоции, позитивные. Я очень рад, что вышел на поле и что матч прошёл хорошо. До их гола мы полностью контролировали ход матча, а потом нам удалось сохранить свою игру, и это было видно. Я надеюсь привнести немного качества, даже если его уже слишком много, я постараюсь помочь, насколько могу. Я счастлив, что мои родители приехали сюда, мы обсудим всё, когда я вернусь домой», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.