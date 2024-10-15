Даниэль Мальдини поделился эмоциями от дебюта за сборную Италии
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Атакующий полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини поделился эмоциями от своего дебюта в сборной Италии. Футболист появился на поле на 73-й минуте матча 4-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА с Израилем (4:1).
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Италия
Окончен
4 : 1
Израиль
1:0 Ретеги – 41' 2:0 Ди Лоренцо – 54' 2:1 Абу Фани – 66' 3:1 Фраттези – 72' 4:1 Ди Лоренцо – 79'
«Это были сильные эмоции, позитивные. Я очень рад, что вышел на поле и что матч прошёл хорошо. До их гола мы полностью контролировали ход матча, а потом нам удалось сохранить свою игру, и это было видно. Я надеюсь привнести немного качества, даже если его уже слишком много, я постараюсь помочь, насколько могу. Я счастлив, что мои родители приехали сюда, мы обсудим всё, когда я вернусь домой», — приводит слова Мальдини Sky Sport Italia.
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