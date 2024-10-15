Режиссёр фильма «Федя. Народная любовь» рассказал о реакции дочери футболиста на сценарий

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин рассказал о реакции дочери Фёдора Черенкова на сценарий.

«Что касается родственников Черенкова, то нас очень поддерживает его дочь Настя. На этапе подготовки дали почитать ей сценарий, и она три дня не выходила на связь. Потом приходит сообщение: «Я три дня плакала, разговаривала с психологом». «Ну всё, это катастрофа», – думаю. А потом она перезвонила и объяснила, что плакала, потому что папу там увидела в сценарии. И надо было проработать какие-то вещи с психотерапевтом.

И сценарий не ванильный, там много драмы человеческой, боли, которую перенёс Фёдор Фёдорович. Мы не обходим стороной его психологические проблемы, которые были. Наоборот, показываем, как с этими проблемами можно бороться за счёт мотивации, дружбы, благодаря каким-то новым целям, через любовь к семье, внутри семьи.

В итоге Настя Черенкова даже снялась в эпизодической роли. Она играет одного из родственников, которые приехали к Черенкову и пошли на матч с «Харлемом» в 1982 году. Относительно сценария, кстати, она говорит: «У меня будет замечание: вообще-то родственники приехали не из Рязани, а из Тулы». Это серьёзное уточнение мы добавили, конечно.

Но в целом у нас в фильме нет особых антигероев, чтобы кто-то мог обидеться», — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.