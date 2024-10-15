Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Москвичёв: слышал, что Слишкович — хороший человек. Круто, что он говорит по-русски

Москвичёв: слышал, что Слишкович — хороший человек. Круто, что он говорит по-русски
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв высказался о главном тренере команды, боснийском специалисте Владимире Слишковиче.

— Недавно Владимир Слишкович возглавил «Оренбург». Как вы отреагировали?
— Был уже в сборной, поэтому спросил у Дани Зорина про Слишковича. Но Данька особо ничего не рассказал, говорит, был на травме, восстанавливался индивидуально. Но, как я слышал, человек он хороший, а как тренер — посмотрим. Круто, что он говорит на русском языке — это большой плюс, конечно. Проблем с коммуникацией не будет, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

Материалы по теме
Андрей Аршавин: Слишкович готовит руководство «Оренбурга» к тому, что возможен вылет?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android