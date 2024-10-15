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«Нам не нужны наёмники». Президент «Лацио» — о несостоявшейся сделке с Гринвудом

«Нам не нужны наёмники». Президент «Лацио» — о несостоявшейся сделке с Гринвудом
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Президент «Лацио» Клаудио Лоттито высказался по поводу неудавшейся сделки с нападающим «Марселя» Мэйсоном Гринвудом.

«Это абсолютно не повод для сожалений. Нам не нужны наёмники. Он счастлив в Марселе, Мэйсон сделал выбор, и это нормально. Мы не принимаем наёмников, нам нужны только те, кто выбирает «Лацио», — приводит слова Лоттито на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, этим летом Гринвуд перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Марсель». Однако в сезоне-2023/2024 нападающий был на правах аренды и выступал за испанский клуб «Хетафе». Ранее стало известно, что итальянский клуб «Лацио» предлагал за Гринвуда € 24 млн и 50% от суммы со следующей продажи игрока, но англичане отказали и потребовали € 35 млн.

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