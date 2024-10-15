Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: не думаю, что Салах останется в клубе

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о форварде «красных» и сборной Египта Мохамеде Салахе. Действующий контракт 32-летнего игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до лета следующего года.

«Я пойму, если Вирджил ван Дейк захочет провести в «Ливерпуле» следующий сезон. Он, вероятно, лучший игрок команды, когда находится в форме. Но я никак не представляю, что Салах подпишет новый контракт. Эта ситуация длится слишком долго. Не знаю, сыграют ли решающую роль деньги, но, куда бы он ни перешёл, Мохамед может получить очень много, будучи свободным агентом. И если так случится, то удачи ему. Он отдал «Ливерпулю» всё», — приводит слова Олдриджа британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее он играл за «Рому», «Фиорентину», «Челси» и «Базель».