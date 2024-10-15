Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: не думаю, что Салах останется в клубе

Экс-игрок «Ливерпуля» Олдридж: не думаю, что Салах останется в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джон Олдридж высказался о форварде «красных» и сборной Египта Мохамеде Салахе. Действующий контракт 32-летнего игрока с мерсисайдским клубом рассчитан до лета следующего года.

«Я пойму, если Вирджил ван Дейк захочет провести в «Ливерпуле» следующий сезон. Он, вероятно, лучший игрок команды, когда находится в форме. Но я никак не представляю, что Салах подпишет новый контракт. Эта ситуация длится слишком долго. Не знаю, сыграют ли решающую роль деньги, но, куда бы он ни перешёл, Мохамед может получить очень много, будучи свободным агентом. И если так случится, то удачи ему. Он отдал «Ливерпулю» всё», — приводит слова Олдриджа британское онлайн-издание Liverpool Echo.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее он играл за «Рому», «Фиорентину», «Челси» и «Базель».

Материалы по теме
Салаху разрешили не играть за сборную Египта из-за качества покрытия поля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android