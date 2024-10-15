«Абсолютно ложные обвинения». Окружение Мбаппе отреагировало на новость об изнасиловании

Окружение нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе отреагировало на новость из шведской прессы о том, что полиция Стокгольма начала расследование после жалобы женщины на предполагаемое изнасилование, которое произошло в отеле, где Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.

«Сегодня в Сети начинает разгораться новый клеветнический слух от шведского СМИ. Эти обвинения абсолютно ложны и безответственны, и их распространение неприемлемо.

Чтобы положить конец этому методичному разрушению имиджа Килиана Мбаппе, будут предприняты все необходимые юридические действия для установления истины и судебного преследования любого лица или СМИ, причастных к моральной травле и клевете, которой постоянно подвергается Килиан Мбаппе», — приводит текст заявления окружения футболиста RMC Sport.

Сам футболист также прокомментировал данные обвинения, намекнув на причастность к этому своего бывшего клуба — «ПСЖ».