Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Богдан Москвичёв: не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове»

Богдан Москвичёв: не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв рассказал, не жалеет ли, что минувшим летом «Зенит» не отпустил его в «Ростов».

«Нет смысла сожалеть о произошедшем. Я ни капли не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове». Рад, что я в этой команде. Конечно, сейчас у нас не те результаты, которые мы хотим видеть, но с точки зрения индивидуальных достижений и игровой практики я очень доволен. Надеюсь, так и будет продолжаться. «Ростов» мной интересовался, но в итоге не сложилось», — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

20-летний Богдан Москвичёв выступает за «Оренбург» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и один раз сыграл «на ноль». Отметим, что в этих играх вратарь отразил три 11-метровых удара.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

Материалы по теме
Кафанов рассказал, что хотел пригласить вратаря «Оренбурга» Москвичёва в «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android