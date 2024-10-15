Богдан Москвичёв: не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове»

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв рассказал, не жалеет ли, что минувшим летом «Зенит» не отпустил его в «Ростов».

«Нет смысла сожалеть о произошедшем. Я ни капли не жалею, что оказался в «Оренбурге», а не в «Ростове». Рад, что я в этой команде. Конечно, сейчас у нас не те результаты, которые мы хотим видеть, но с точки зрения индивидуальных достижений и игровой практики я очень доволен. Надеюсь, так и будет продолжаться. «Ростов» мной интересовался, но в итоге не сложилось», — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

20-летний Богдан Москвичёв выступает за «Оренбург» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и один раз сыграл «на ноль». Отметим, что в этих играх вратарь отразил три 11-метровых удара.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.