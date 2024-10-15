Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» раскрыл бюджет фильма

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин раскрыл бюджет своей кинокартины.

«Любой режиссёр будет счастлив, если ему дадут огромный бюджет и он сможет, не знаю, Тома Круза пригласить на роль какого-нибудь тренера. У нас бюджет в районе 600 миллионов рублей – его мы заявляли в том числе и в «Фонд кино», на получение субсидии.

Ограничений по звездным актёрам у нас не было, можно было приглашать звёзд первой величины. Но, опять же, учитывая, как мы снимали футбол, мне актёры нужны были достаточно часто в кадре. А у звёзд всё расписано: тренироваться в этот день не могу, это я делать не буду, потому что опасно, а у меня контрактные обязательства по другим картинам. И это понятно, человек если травмируется, то вылетит из другой картины, а там штрафные санкции какие-то могут быть», — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.