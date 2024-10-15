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Жуков: «Шанхай» в Китае — как «Зенит» в России. Фамилия Слуцкого тут на слуху

Жуков: «Шанхай» в Китае — как «Зенит» в России. Фамилия Слуцкого тут на слуху
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Футболист сборной Казахстана и китайского «Цанчжоу» Георгий Жуков высказался о клубе «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«В Китае футбол не на первом месте, но фамилия Слуцкого на слуху, ведь он тренирует «Шанхай Шэньхуа», самую именитую команду в Китае. Это как тренировать «Зенит» в России. Сейчас «Шанхай Шэньхуа» борется за чемпионство, набрав 70 очков. Но у их главного конкурента 72 очка», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Леонид Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. В марте этого года его признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая.

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