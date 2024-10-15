Москвичёв: есть уверенность, что «Оренбург» останется в РПЛ

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв уверен, что команда сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025.

— Сейчас вы на 15-м месте, набрали семь очков — есть уверенность, что останетесь в РПЛ?

— Есть. Посмотрите, как мы играли с чемпионом перед паузой — и я не про результат, а про содержание игры. Если мы так будем играть с другими командами, у нас есть хорошие шансы. Мы сейчас находимся не на нашем месте, можем быть намного выше — в первой восьмёрке, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. 6 октября на должность главного тренера «Оренбурга» был назначен Владимир Слишкович. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.