Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Москвичёв: есть уверенность, что «Оренбург» останется в РПЛ

Москвичёв: есть уверенность, что «Оренбург» останется в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Оренбурга» Богдан Москвичёв уверен, что команда сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025.

— Сейчас вы на 15-м месте, набрали семь очков — есть уверенность, что останетесь в РПЛ?
— Есть. Посмотрите, как мы играли с чемпионом перед паузой — и я не про результат, а про содержание игры. Если мы так будем играть с другими командами, у нас есть хорошие шансы. Мы сейчас находимся не на нашем месте, можем быть намного выше — в первой восьмёрке, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. 6 октября на должность главного тренера «Оренбурга» был назначен Владимир Слишкович. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке». Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.

Материалы по теме
Москвичёв: слышал, что Слишкович — хороший человек. Круто, что он говорит по-русски
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android