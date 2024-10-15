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Полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Килиана Мбаппе

Полиция начала расследование по делу об изнасиловании, в котором обвиняют Мбаппе
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Шведская полиция подтвердила начало предварительного расследования по делу об изнасиловании, в котором местные СМИ обвинили нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, не называя имени французского футболиста.

«После сообщений СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что в полицию поступило заявление об изнасиловании. Согласно сообщению, инцидент произошёл 10 октября 2024 года в отеле в центре Стокгольма. Предварительное расследование ведёт старший прокурор Марина Чиракова. Прокурор недоступен для СМИ. Когда появится дополнительная информация, будет отправлен новый пресс-релиз», — приводит текст заявления RMC Sport.

Ранее окружение футболиста назвало обвинение абсолютно ложным. Сам футболист также прокомментировал данную ситуацию, намекнув на причастность к этому своего бывшего клуба — «ПСЖ».

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