Бенжамен Менди: я не один в «Ман Сити» ходил на тусовки, пил алкоголь и спал с женщинами

Бывший футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заявил, что он не единственный из игроков «горожан» нарушал режим и ковидные ограничения. По его словам, сразу несколько футболистов «Сити» посещали вечеринки, употребляли спиртные напитки и имели беспорядочные половые связи. Менди считает, что в такой ситуации несправедливо было наказывать его одного.

«Несколько игроков первой команды «Манчестер Сити», включая капитана клуба, ходили на тусовки, которые я посещал и устраивал. Мы все пили алкоголь. Мы все имели половые контакты с малознакомыми женщинами. Мы все нарушали ограничения во время коронавируса.

Это не оправдывает моего поведения, но я считаю, что со стороны «Манчестер Сити» несправедливо выделять меня одного. Разница между мной и другими игроками «Манчестер Сити» в том, что именно меня ложно обвинили в изнасиловании и публично унизили...» — приводит слова Менди Sky Sports.