Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил выбор актёра на роль Черенкова

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин объяснил выбор актёра на роль Фёдора Черенкова. На эту роль выбрали Станислава Румянцева.

— По Черенкову, например, вообще позиция генеральных продюсеров и моя была, что нам не нужен человек с бэкграундом. Мы искали человека, как бы сказать…

— Малоизвестного актёра?

— Ну, скажем так. Не столь медийного, чтобы зрителю было проще подключиться к герою. Потому что это байопик, это о конкретном человеке. Если его будет играть человек, который с экрана не слазит, мы будем видеть в первую очередь актёра. Как бы он талантливо ни играл, через 20 минут талантливый актёр убедит нас и уже не будем воспринимать героя.

Искали мы актёра не столько похожего на Фёдора Фёдоровича внешне, сколько внутренне. Чтобы у человека какой-то свет был внутри. Потому что Фёдор Фёдорович был очень светлый, очень добрый. И когда мы обсуждали со Стасом Румянцевым (исполнитель роли Черенкова. – Прим. «Чемпионата»), я ему говорю: «Понимаешь, чтобы Черенков появился, ты должен стать им. Вот, работники площадки несут после смены эти кучи железок своих, например, и Фёдор Фёдорович подошёл бы и помог, даже если был очень уставший». Он же всегда старался кому-то помочь, даже когда не просили, не мог пройти мимо. И в какой-то момент смотрю: Стас после смены подошёл к осветителям, говорит: «Здравствуйте, давайте помогу». Когда он выходил из этого образа, даже просто в быту или в общении, я ему напоминал: «Сейчас ты живёшь этим человеком, а он был скромный. Ты в этот момент не очень похож на скромного человека», – и он, раз, притухал, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.