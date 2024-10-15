Медведев — о словах Глушенкова про пиво: это нормально для восстановления водного баланса

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова полузащитника команды Максима Глушенкова об употреблении пива.

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса — это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, ранее Глушенков перенёс травму руки, из-за которой не появлялся на поле с 18 августа. В октябре нападающий получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Сообщалось, что в строй Максим должен вернуться в начале ноября. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.