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В Зените отреагировали на слова Максима Глушенкова о пиве

Медведев — о словах Глушенкова про пиво: это нормально для восстановления водного баланса
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова полузащитника команды Максима Глушенкова об употреблении пива.

«Использование качественного пива для восстановления водного баланса — это абсолютно нормально. Не вижу в этом ничего плохого, так же как и в наличии пива на стадионах», — приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, ранее Глушенков перенёс травму руки, из-за которой не появлялся на поле с 18 августа. В октябре нападающий получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Сообщалось, что в строй Максим должен вернуться в начале ноября. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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