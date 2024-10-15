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Тренер сборной Франции Дешам отреагировал на новость об обвинениях Мбаппе в изнасиловании

Тренер сборной Франции Дешам отреагировал на новость об обвинениях Мбаппе в изнасиловании
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость о том, что нападающий национальной команды и «Реала» Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании, которое произошло в Швеции.

«В данный момент информация появляется отовсюду. Факт это или вымысел, я не знаю, это сложно. Он (Мбаппе) достаточно большой для диалога. У нас очень негативная обстановка. Нужно быть осторожным, когда подхватываешь что-то. Я не буду говорить, что я что-то знаю, потому что это не так. Лучше сделать шаг назад, прежде чем что-то сказать. Но есть вещи, которые несложно проверить. Я делаю шаг назад, но вся эта ситуация не очень хороша для французской команды», — приводит слова Дешама L`Equipe.

Ранее окружение футболиста назвало обвинение абсолютно ложным. Сам футболист также прокомментировал данную ситуацию, намекнув на причастность к этому своего бывшего клуба — «ПСЖ».

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