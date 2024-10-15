Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владельцы Манчестер Юнайтед решили расторгнуть контракт с Алексом Фергюсоном как послом клуба

Ineos приняла решение расторгнуть контракт с Фергюсоном, занимающим должность посла клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Британская компания Ineos, являющаяся совладельцем «Манчестер Юнайтед», приняла решение расторгнуть контракт с экс главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном, который занимает должность посла манкунианского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, при этом Фергюсон останется неисполнительным директором клуба, его по-прежнему будут приглашать на матчи «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Ман Юнайтед» на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и две победы в Лиге чемпионов.

Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. Сейчас «красных дьяволов» тренирует Эрик тен Хаг.

Материалы по теме
Аллегри может стать новым тренером «МЮ», его кандидатуру поддерживает Фергюсон — GdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android