Ineos приняла решение расторгнуть контракт с Фергюсоном, занимающим должность посла клуба

Британская компания Ineos, являющаяся совладельцем «Манчестер Юнайтед», приняла решение расторгнуть контракт с экс главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном, который занимает должность посла манкунианского клуба. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, при этом Фергюсон останется неисполнительным директором клуба, его по-прежнему будут приглашать на матчи «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон бессменно возглавлял «Ман Юнайтед» на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и две победы в Лиге чемпионов.

Под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. Сейчас «красных дьяволов» тренирует Эрик тен Хаг.