Воспитанник «Зенита» Богдан Москвичёв назвал лучшие футбольные академии России

Голкипер «Зенита» и молодёжной сборной России Богдан Москвичёв, выступающий на правах аренды в составе «Оренбурга», назвал самые сильные российские футбольные академии.

— Академия «Зенита» — одна из сильнейших в стране сейчас?

— Да, думаю. Наряду с академиями «Локомотива», «Краснодара» и «Динамо». Но сейчас потенциал воспитанников «Локомотива», как мне кажется, выше всех. Очень талантливые ребята оттуда выходят каждый год, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

20-летний Богдан Москвичёв является воспитанником академии «Зенита». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и один раз сыграл «на ноль». Отметим, что в этих играх вратарь отразил три 11-метровых удара.

На данный момент «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Слишковича сыграют с «Крыльями Советов» на домашней арене.