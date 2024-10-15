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Режиссёр фильма о Черенкове раскрыл зарплаты футболистов и актёров, снимавшихся в кино

Режиссёр фильма о Черенкове раскрыл зарплаты футболистов и актёров, снимавшихся в кино
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Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин раскрыл зарплаты футболистов и актёров, снимавшихся в его картине.

— Сколько футболисты и актёры получают за съёмочный день?
— Даже не знаю, если честно, потому что я в деньги не лез, этим занимался продюсерский центр. Я только сказал: когда будете обсуждать личные условия каждого футболиста, знайте, ровно через 10 минут все будут знать, кто сколько зарабатывает. Исходите из того, чтобы без перегибов было. А так деньги небольшие, как у начинающих актёров, – тысяч десять за смену.

— Десять часов бега за десять тысяч.
— Ну, а впереди слава и прекрасная дорожка! Надо с чего-то начинать, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

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