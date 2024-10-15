Агент защитника «Аталанты» Скальвини рассказал о восстановлении игрока после травмы

Агент защитника «Аталанты» Джорджио Скальвини рассказал о состоянии игрока после травмы крестов.

«С физической точки зрения он чувствует себя очень хорошо, он опережает график. Однако нам нужно быть терпеливыми, один день лучше, чем один меньше. Морально и психологически он настроен очень позитивно. Мне повезло, среди моих клиентов всегда были лучшие ребята», — приводит слова агента Atalanta BC News на своей странице в социальной сети X (Twitter) со ссылкой на TuttoMercatoWeb.

Ранее стало известно, что в сезоне-2023/2024 защитник «Аталанты» повредил колено в конце матча 29-го тура Серии А в игре с «Фиорентиной» (2:3), Скальвини заменили на 84-й минуте матча. Предварительно, защитник вернётся на поле только в 2025 году. Ранее стало известно, что Скальвини интересуется «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб заявил, что трансфер Скальвини будет стоить около € 40 млн.