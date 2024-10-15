В Узбекистане рассказали о состоянии хавбека ЦСКА Файзуллаева перед матчем сборной

Менеджер сборной и руководитель международного управления Ассоциации футбола Узбекистана Шерзод Игамбердиев рассказал о состоянии полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева. Ранее хавбек армейцев из-за повреждения досрочно покинул поле в матче отбора на ЧМ-2026 с Ираном. Игра завершилась со счётом 0:0.

«Аббос отлично себя чувствует, с ним всё хорошо. Всё нормально, Файзуллаев примет участие в сегодняшнем матче сборной», — приводит слова Игамбердиева Sport24.

Напомним, накануне, 14 октября, Файзуллаев был признан лучшим игроком ЦСКА в сентябре по версии болельщиков. В сентябре Файзуллаев провёл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 6 млн.