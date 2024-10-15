Майка Ричардс поделился мыслями о позиции Палмера в сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс, ныне работающий футбольным экспертом, поделился мыслями об идеальной позиции футболиста «Челси» Коула Палмера в сборной Англии.

«Использовать Коула Палмера на фланге — это просто не по мне. Я понимаю, что Беллингем — основной игрок сборной, или они делают его главным в этой команде, но я просто думаю, что когда у вас есть кто-то настолько талантливый, как Фоден или Палмер, в роли свободной «десятки»… Я думаю, что он лучше подходит для этого. Я бы поставил Беллингема ещё дальше назад, как мы обсуждали во время Евро», — приводит слова Ричардса Chelsea News.