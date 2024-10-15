Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил, почему снимают мало фильмов о футболе

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил, почему снимают мало фильмов о футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин объяснил, почему в России снимают мало фильмов о футболе.

— Почему вообще так мало фильмов именно о футболе?
— Если брать Россию, то нам большие продюсеры прямо сказали: «Вы знаете, не было в России удачных фильмов про футбол». Вот типа тема эта неинтересна.

Возможно, с коммерческой точки зрения так оно и есть, но когда-то и сказки не приносили дохода, а сейчас их по 40 штук в год выходит. Может, и спортивные драмы как-то вернутся, не обязательно про футбол. Важно, чтобы после просмотра что-то осталось: либо желание смотреть этот вид спорта или какой-то другой, либо желание пойти им заниматься, поиграть в футбол, вести здоровый образ жизни, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.

Материалы по теме
«Дочь Фёдора взяла сценарий и три дня не выходила на связь». Как делали фильм о Черенкове
Эксклюзив
«Дочь Фёдора взяла сценарий и три дня не выходила на связь». Как делали фильм о Черенкове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android