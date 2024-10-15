Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» объяснил, почему снимают мало фильмов о футболе

Режиссёр фильма «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин объяснил, почему в России снимают мало фильмов о футболе.

— Почему вообще так мало фильмов именно о футболе?

— Если брать Россию, то нам большие продюсеры прямо сказали: «Вы знаете, не было в России удачных фильмов про футбол». Вот типа тема эта неинтересна.

Возможно, с коммерческой точки зрения так оно и есть, но когда-то и сказки не приносили дохода, а сейчас их по 40 штук в год выходит. Может, и спортивные драмы как-то вернутся, не обязательно про футбол. Важно, чтобы после просмотра что-то осталось: либо желание смотреть этот вид спорта или какой-то другой, либо желание пойти им заниматься, поиграть в футбол, вести здоровый образ жизни, — сказал Акелькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Вячеславом Опахиным.

Напомним, премьера картины на больших экранах состоится 31 октября.