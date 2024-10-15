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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон назвал самого сложного нападающего, против которого играл

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон назвал самого сложного нападающего, против которого играл
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Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес назвал самого сложного нападающего, против которого ему довелось играть.

«Я сталкивался со многими нападающими, особенно в Премьер-лиге. Но я думаю, что самый сложный из них, тот, кого я рассмотрел наиболее качественно, — это Гарри Кейн.

У него потрясающее качество, как внутри штрафной, так и снаружи. Когда он выходит на поле, у него огромный набор качеств. Так что, с моей точки зрения, он был одним из лучших нападающих, с которыми я когда-либо сталкивался», — приводит слова Эдерсона ESPN.

Бразильский вратарь выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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