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Риккардо Калафьори рассказал об отличиях АПЛ от Серии А

Риккардо Калафьори рассказал об отличиях АПЛ от Серии А
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал об отличиях английской Премьер-лиги от итальянской Серии А.

«Английская Премьер-лига — это совсем другая лига, в том числе и по интенсивности. Каждый матч напряжённый, даже против маленьких команд. Если ты не ведёшь в счёте на два гола, то рискуешь потерять преимущество. Интенсивность — это главное, и я стараюсь привнести её сюда, в сборную, чтобы помочь команде», — приводит слова Калафьори Tuttomercatoweb.

22-летний Калафьори перешёл в «Арсенал» из «Болоньи» минувшим летом. За это время защитник принял участие в восьми матчах «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 45 млн.

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