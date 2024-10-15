Женский «Арсенал» объявил об увольнении главного тренера

Директор «Арсенала» Эду Гаспар рассказал об увольнении главного тренера женской команды Йонаса Эйдевалля.

«Мы с большим уважением относимся к преданности и приверженности, которые он проявил по отношению к нашей женской первой команде, и признаём ту роль, которую он сыграл в росте и развитии женской команды «Арсенала», — приводит слова Гаспара официальный сайт клуба.

Напомним, Эйдевалль начал тренировать женскую команду в 2021 году, за этот период «Арсенал» выиграл два титула Кубка лиги Англии среди женщин. Однако в этом сезоне Эйдевалль подал в отставку с поста главного тренера. Ранее стало известно, что обязанности главного тренера временно будет исполнять Ренее Слегерс.