Хавбек «Арсенала» Троссард рассказал, какой совет ему помог в психологическом плане

Бельгийский полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард рассказал о совете, который получил от тренера в юности.

«Когда я был молод, тренер сказал мне, что не стоит винить себя в том, что на вы повлиять не в состоянии. Если вы сделали всё наилучшим образом, вы контролируете ситуацию, большего сделать было просто нельзя. Это всё, что от вас зависит. Занимайтесь тем, что в вашей власти, а остальное оставьте в стороне. Я думаю, это был очень хороший совет», — приводит слова Троссарда официальный сайт «Арсенала».

Троссард — воспитанник бельгийского «Генка». За «Арсенал» полузащитник выступает с 2023 года. Ранее Леонардо играл за «Брайтон».