Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Арсенала» Троссард рассказал, какой совет ему помог в психологическом плане

Хавбек «Арсенала» Троссард рассказал, какой совет ему помог в психологическом плане
Комментарии

Бельгийский полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард рассказал о совете, который получил от тренера в юности.

«Когда я был молод, тренер сказал мне, что не стоит винить себя в том, что на вы повлиять не в состоянии. Если вы сделали всё наилучшим образом, вы контролируете ситуацию, большего сделать было просто нельзя. Это всё, что от вас зависит. Занимайтесь тем, что в вашей власти, а остальное оставьте в стороне. Я думаю, это был очень хороший совет», — приводит слова Троссарда официальный сайт «Арсенала».

Троссард — воспитанник бельгийского «Генка». За «Арсенал» полузащитник выступает с 2023 года. Ранее Леонардо играл за «Брайтон».

Материалы по теме
Невилл: «Манчестер Юнайтед» не должен был отпускать Уэлбека в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android