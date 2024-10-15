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Вратарь «Зенита» Латышонок: мне достаточно 30 тыс. рублей в месяц

Вратарь «Зенита» Латышонок: мне достаточно 30 тыс. рублей в месяц
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Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватило бы на жизнь около 30 тыс. рублей в месяц. Эта сумма без учёта аренды квартиры. Он отметил, что мог бы питаться на базе, а других больших статей расхода не имеет.

«Если бы жил один, лично мне вообще ничего не надо было бы. Питание – на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и всё. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крёстной. Ну то есть тысяч 30 мне достаточно будет. Да даже меньше», — приводит слова Евгения Латышонка интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» прошлым летом. Интерес к нему также проявлял московский «Спартак».

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