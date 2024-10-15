Бывший футболист «Урала» Георгий Жуков: в России много талантов, особенно в Москве

Футболист сборной Казахстана и китайского «Цанчжоу» Георгий Жуков, ранее выступавший в составе «Урала», высказался о молодых талантах в России.

«У «Локомотива» хорошая молодёжь и много талантов. Я помню, когда играл против их дубля. У них все футболисты на хорошем уровне и академия с хорошей репутацией, ведь оттуда постоянно выходят хорошие игроки. Не удивляет, что российская молодёжь играет так хорошо. В России много талантов, особенно в Москве. В каждом поколении постоянно будут появляться будущие футболисты сборной России, их время наступает. Уже не странно, что они готовы играть в 20 лет на хорошем уровне, тем более в таких клубах», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.