Георгий Жуков: российский футбол не деградирует, с качеством в РПЛ всё хорошо

Футболист сборной Казахстана и китайского «Цанчжоу» Георгий Жуков считает, что уровень РПЛ не стал слабее.

«Если футболист не имеет возможности играть на больших турнирах, это влияет на его мотивацию. Сборная России по качеству всегда играла и может играть на таких турнирах. Но сейчас национальная команда России даже иногда не может найти соперника. Не думаю, что из-за этого российский футбол деградирует.

Я смотрю, как играют российские команды. В РПЛ всё равно много хороших легионеров, вырастает новое поколение российских футболистов. Какая разница в том, что раньше легионеры были из Европы, а сейчас из Южной Америки и Африки? По качеству всё равно всё хорошо. У многих российских клубов хорошая инфраструктура, много болельщиков. Мне кажется, что сейчас у некоторых клубов больше фанатов, чем было раньше», — сказал Жуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.