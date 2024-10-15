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Латышонок объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»

Латышонок объяснил, почему отказался от перехода в «Спартак»
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Вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок объяснил, почему отказался от перехода в московский «Спартак». Он заявил, что переход в стан чемпиона России — это мечта для него. Именно поэтому Латышонок решил стать игроком «Зенита».

«Насколько я знаю от агента, был реальный интерес и я мог перейти в «Спартак». Хотел перейти именно в «Зенит», потому что это чемпион страны, клуб, за которым я в детстве следил по телевизору, еврокубки, Вячеслав Малафеев. Это просто мечта – перейти в «Зенит». «Спартак» – безусловно, тоже большой клуб России, но у меня душа лежала именно к «Зениту», — приводит слова Евгения Латышонка интернет-портал «Советский спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних розыгрышах РПЛ.

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