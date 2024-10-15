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«Просто катастрофа!» Новичок «Зенита» рассказал, что его поразило в Санкт-Петербурге

«Просто катастрофа!» Новичок «Зенита» рассказал, что его поразило в Санкт-Петербурге
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Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, что его удивило при переезде в Санкт-Петербург. Футболист заявил, что в Северной столице России слишком высокие ценники на аренду недвижимости. По словам Латышонка, двухкомнатная квартира в плохом состоянии стоит около 70 тыс. рублей.

«В Питере дорогое жильё. Честно говоря, я чуть с ума не сошёл от таких цен. В Калининграде я снимал квартиру за 28 тысяч рублей, и мне казалось, что это очень дорого. Приехали в Питер, начали искать квартиру – и это просто катастрофа. Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней – вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое! В итоге нашёл квартиру в 15 минутах от базы», — приводит слова Латышонка «Советский спорт».

Напомним, ранее Латышонок заявлял, что один мог бы прожить на 30 тыс. рублей в месяц. Также он объяснил, почему решил перейти в «Зенит», а не в «Спартак».

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