Москвичёв: сейчас не представляю себя в «Спартаке», но в жизни бывает всякое

Выступающий на правах аренды в «Оренбурге» голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв ответил на вопрос, может ли он представить себя в московском «Спартаке».

— Представляете ли себя в «Спартаке»? Вы же воспитанник «Зенита».

— Вижу в этом вопросе провокацию! Могу не отвечать?

— Нет!

— На данный момент — нет.

— Но?

— В жизни, особенно футбольной, бывает всякое, но на данный момент — нет, — приводит слова Москвичёва «РБ Спорт».

Москвичёву 20 лет. К «Оренбургу» вратарь присоединился летом 2024 года. 17 августа 2024 года Богдан сыграл дебютный матч в чемпионате России, появившись на поле в игре с «Ростовом». «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Слишковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на домашней арене.