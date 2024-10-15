Арвеладзе: не сказал бы, что Кварацхелия погас в матче за Грузию

Бывший грузинский нападающий, экс-игрок тбилисских «Динамо» и «Локомотива» Арчил Арвеладзе высказался об игре вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии в последних матчах за сборную Грузии. Напомним, грузины проиграли обе игры Лиги наций УЕФА, сначала уступив Украине (0:1), а затем и Албании (0:1).

«Не могу сказать, что Кварацхелия как-то погас в двух матчах. Хочешь — не хочешь, но против него играет минимум три человека. Поэтому не всегда можешь играть на своём лучшем уровне. Нелегко сыграть два трудных матча за четыре дня», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.