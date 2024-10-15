«Пари НН» объявил о расторжении контракта с защитником Живоглядовым

«Пари Нижний Новгород» объявил о расторжении контракта с 30-летним защитником Дмитрием Живоглядовым. Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Защитник Дмитрий Живоглядов завершил свои выступления в ФК «Пари Нижний Новгород». Клуб и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию. Живоглядов провёл за нашу команду 17 матчей во всех турнирах, сделав одну результативную передачу. Мы благодарим Дмитрия за проделанную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Живоглядов — воспитанник московского «Динамо». За «Пари НН» Дмитрий играл с 2023 года. Ранее в своей профессиональной карьере игрока защитник выступал также за «Уфу» и московский «Локомотив».

«Пари НН» после 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко встретится с «Ростовом» на домашней арене.