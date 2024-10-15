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Арчил Арвеладзе высказался о двух поражениях сборной Грузии подряд

Арчил Арвеладзе высказался о двух поражениях сборной Грузии подряд
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Бывший грузинский нападающий, экс-игрок тбилисских «Динамо» и «Локомотива» Арчил Арвеладзе высказался о двух поражениях сборной Грузии подряд. Грузины проиграли обе игры Лиги наций УЕФА, сначала уступив Украине (0:1), а затем и Албании (0:1).

«Не стал бы называть поражение сборной Грузии в матче с Албанией сенсацией, но по игре наша сборная играла лучше, хотя хорошие моменты были у обеих команд. Сборная Албании хорошо стояла, не давала Грузии пространства и очень плотно играла с нашими лучшими футболистами. Если был бы шанс у Грузии забить, то футбол был бы другой, но Албания была согласна с такой оборонительной игрой. Им повезло, что они забили на контратаке, а потом ещё больше сели в оборону. Никто не ожидал, что после двух побед на групповой стадии сборная Грузии потерпит два поражения.

Вины Мамардашвили в пропущенном голе нет. Он дважды выручил сборную Грузии в матче с Албанией. Но больше не было других моментов, потому что албанцы играли от обороны», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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