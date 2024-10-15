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Экс-игрок «Спартака» Ребко: в борьбу за медали красно-белые включатся

Экс-игрок «Спартака» Ребко: в борьбу за медали красно-белые включатся
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Ребко считает, что красно-белые могут побороться за место в призовой тройке РПЛ сезона-2024/2025.

— В борьбу за медали «Спартак» включится, конечно.

— Вас не смущает отрыв в семь очков?
— Нормально, ничего страшного, ещё много играть. Они подобрали неплохую команду.

— Что надо сделать «Спартаку»? Прибавить в стабильности?
— Местами они неплохо смотрятся. Наверное, да, вы правы. Чуть стабильнее играть, забирать свои очки. «Спартак» до конца будет бороться за тройку, — приводит слова Ребко «РБ Спорт».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, с лета красно-белых тренирует известный в прошлом футболист Деян Станкович. После 11 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартака» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Краснодар» (27 очков), второе место занимает московский «Локомотив» (27 очков). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (26 очков). В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Игра состоится 2 ноября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск.

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