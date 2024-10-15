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«Он станет топ-игроком». Спаллетти похвалил нападающего сборной Италии

«Он станет топ-игроком». Спаллетти похвалил нападающего сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мыслями о нападающем национальной команды Матео Ретеги, выступающем за «Аталанту».

«Он сильный игрок и при этом очень серьёзный. В штрафной площади он смертоносен, а сейчас он научился больше взаимодействовать с командой. Он станет топ-игроком, и сейчас он вникает в динамику профессионализма. Он стал менее индивидуалистичным и теперь идеален», — приводит слова Спаллетти Tuttomercatoweb.

25-летний форвард перешёл в «Аталанту» из «Дженоа» минувшим летом. В нынешнем сезоне Ретеги принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Италии нападающий провёл 16 встреч и забил шесть мячей.

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