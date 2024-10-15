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«Дженоа» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уругвая

«Дженоа» объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Уругвая
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Итальянский «Дженоа» официально объявил о подписании контракта с уругвайским полузащитником Гастоном Перейрой. За свой новый клуб футболист будет выступать под 11-м номером.

Фото: ФК «Дженоа»

«Добро пожаловать в Геную, Гастон», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

29-летний полузащитник находился в статусе свободного агента с конца прошедшего лета. Последим клубом Перейры был «Кальяри». За свою карьеру Гастон также успел поиграть за уругвайский «Насьональ», нидерландский ПСВ и «Тернану». В составе сборной Уругвая футболист провёл 13 матчей, в которых забил семь мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Перейры в € 1 млн.

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