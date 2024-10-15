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Агент раскрыл подробности срыва трансфера Константина Тюкавина в «Зенит»

Агент раскрыл подробности срыва трансфера Константина Тюкавина в «Зенит»
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы Константина Тюкавина, раскрыл подробности срыва трансфера своего клиента из «Динамо» в «Зенит». Агент сообщил, что клубы не сошлись в финансовом вопросе. Однако, по словам Сафонова, денежный компромисс можно было найти, если бы сам Тюкавин хотел перейти в «Зенит».

– «Динамо» просило 20 миллионов евро, «Зенит» давал 18. Так что многое решили эти два миллиона. Я видел, что Костя не хочет уходить в «Зенит». Он с пяти лет в «Динамо», это его дом.

– Так какова главная причина неухода?
– Костино нежелание. Допустим, если бы Костя сказал: «Николаич, делай что хочешь, но я мечтаю о «Зените», – наверное, мы нашли бы способ осуществить сделку, даже если «Зенит» не двинулся бы с 18 миллионов. В Петербурге Костя получил бы раза в полтора больше, ещё и бонусы были бы очень хорошими. Но он меня ни о чём не попросил, поэтому мы можем спокойно говорить, что Костя – патриот «Динамо», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

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