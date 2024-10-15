Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель является первым кандидатом на пост тренера сборной Англии — Sky Sport Germany

Томас Тухель является первым кандидатом на пост тренера сборной Англии — Sky Sport Germany
Комментарии

Немецкий тренер Томас Тухель, ранее возглавлявший «Баварию», является главным претендентом на пост тренера сборной Англии. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) в последние дни ускорила поиск нового тренера национальной команды и Тухель считается первым кандидатом, хотя многие детали его контракта ещё требуют уточнения.

Также отмечается, что ни FA, ни представители Тухеля всё ещё не связывались с «Баварией», у которой всё ещё есть действующий контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2025 года.

На текущий момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.

Материалы по теме
Тренер сборной Англии: надеюсь, я вернусь к работе с молодёжной командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android