Томас Тухель является первым кандидатом на пост тренера сборной Англии — Sky Sport Germany

Немецкий тренер Томас Тухель, ранее возглавлявший «Баварию», является главным претендентом на пост тренера сборной Англии. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, Футбольная ассоциация Англии (FA) в последние дни ускорила поиск нового тренера национальной команды и Тухель считается первым кандидатом, хотя многие детали его контракта ещё требуют уточнения.

Также отмечается, что ни FA, ни представители Тухеля всё ещё не связывались с «Баварией», у которой всё ещё есть действующий контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2025 года.

На текущий момент временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии является Ли Карсли.